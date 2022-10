Huccorgne émerge sur le fil

Les Wanzois ont décroché un second succès de rang. "Nous gagnons dans la difficulté. Le match était assez équilibré mais on se retrouve mené, expliquait Éric Heine. On sentait bien que les deux équipes avaient absolument besoin des trois points." De précieuses unités qui ne sont donc pas clavinoises. "C’est dommage parce qu’on a eu la maîtrise du jeu. La pièce va bien finir par tomber de notre côté" tentait de positiver Gilbert Rentmeister.