Hanrez: « Je suis démoralisé »

Chemin de Perwez à Solières, ce n’est pas vraiment la vie de château. L’équipe locale s’englue de plus en plus en bas de classement. Ses trois dernières sorties se sont soldées par autant de défaites. De plus, à chaque fois, la phalange a encaissé trois buts. C’est vrai qu’il y a concordance dans les chiffres…