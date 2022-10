D2 ACFF: Après la première défaite, gare au relâchement pour Verlaine

1. Un milieu dominé

Avec ses tours de contrôle dans l’entrejeu, Verlaine possède probablement l’un des meilleurs milieux de terrain de la série. Cependant, ce dimanche, les Verts se sont fait battre dans le rond central. Et quand l’échine bat de l’aile, c’est toute une équipe qui tousse. D’ailleurs, la montée au jeu intéressante de Chubaka pour quelques minutes afin de renforcer le côté offensif en possession du ballon a directement fait effet, avec une domination totale durant plus de vingt minutes de jeu.

2. Trop relâché ?

L’excellent début de championnat a-t-il endormi certains joueurs ? Durant la première demi-heure de jeu en tout cas, le portier Robin Dengis a demandé à plusieurs reprises à ses partenaires "trop mous, de se réveiller." Et si on ne pourra jamais vraiment dire si un surplus de confiance règne au sein du club, il faudra tenter, à l’avenir, de commencer une rencontre dès les premières secondes et non plus à la mi-temps.

3. Battu par plus fort

Et si tout simplement, la raison de cette défaite n’est pas Rebecq ? Sur le superbe terrain verlainois, les Brabançons se sont montrés précis et, surtout, réalistes. Dès lors, il faut savoir parfois reconnaître que la meilleure équipe s’est, cette fois-ci, imposée. Et ça, Marc Segatto et Amaury l’ont tous les deux très sportivement reconnu.