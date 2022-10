Et si le premier quart était équilibré, dès le début du deuxième quart, on voyait les locaux accélérer les débats. Avec des shoots extérieurs et des mouvements dans la raquette, Spa passait la vitesse supérieure pour mener 42-32 à la pause. La défense des leaders venait d’exploser pour la première fois de la saison. Si Goffin s’était chargé de la marque dans le premier quart, Humblet sauvait les meubles avant la pause, mais le mal était fait.

Pendant toute la seconde période, les Hannutois allaient jouer au yoyo mais, si la prestation offensive de Materne était incroyable, personne d’autre ne s’appliquait suffisamment au niveau de la marque que pour réussir à inverser la tendance. Avec ses 20 points sur 26 dans le dernier quart, le meneur tentait de forcer la chance mais cela ne suffisait pas face à la multitude des armes offensives locales.

Dans la dernière ligne droite, les Spadois tuaient les derniers espoirs de retour de leurs adversaires du jour. "On n’a jamais réussi à passer devant. La défaite est donc logique. On a manqué d’un peu de tonus et de rigueur face à une telle équipe au jeu bien en place. Leurs attaques sont fluides, rapides et pleines de réussite. Ils étaient meilleurs, il n’y a rien à dire. Je me doutais qu’ils seraient sous pression et motivés vu leur situation au classement et cela s’est confirmé. Cela ne remet rien en question", raconte Michel Bisschop, le coach hannutois.

QT: 15-15, 27-17 (42-32), 13-12 (65-44), 23-26.

SPA B: Pluys 6, Piron 9, Muller 15, Rossinfosse 15, Huby 8, Hendrick 13, Cornet 3, Lamy 7, Mathieu 2, Beauve 2

HANNUT : Bielen 2, Materne 37, Bisschop 5, Lambert 0, Declercq 2, Goffin 13, Dibenedetto 4, Fauchet 0, Humblet 7.