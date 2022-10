De la frustration à Wanze/Bas-Oha B et Fraiture

Si le spectateur neutre en a eu pour son argent, Laurent Mievis et Sebastien Baucamp, eux, ont certainement pris un sérieux coup au niveau de leur tension. Avec huit buts inscrits et plusieurs retournements de situation, inutile de préciser que le résultat final est frustrant des deux côtés, d’autant que les deux équipes ont, à un moment, mené de deux buts. Pour Laurent Mievis, la poisse s’acharne, ce qui lui coûte deux nouveaux points. " Je n’ai déjà plus que deux vrais défenseurs et mon capitaine Florian Lange se blesse. Je fais un premier choix tactique puis un second et je reconnais que le deuxième était bien mieux. Nous perdons deux points même si je suis persuadé qu’en face, ils ont le droit de dire la même chose."