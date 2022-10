D2 ACFF : nouvelle casquette pour Steve Dessart à Waremme

"J’ai pris le goal pour ne pas lâcher mes joueurs. Je ne voulais pas que ce soit un de mes joueurs de champ qui prenne la responsabilité de peut-être prendre plusieurs goals sur le reste de la rencontre, dit-il. C’est la première fois de ma carrière que je vis quelque chose de la sorte, moi qui suis centre avant de formation." Une nouvelle casquette qui allait bien au T1. En effet, sur la deuxième période, l’entraîneur a repoussé quelques ballons, empêchant son équipe de prendre un nouveau but.

Un enchaînement de mauvaises rencontres qui commence à peser sur le moral des Wawas, avec un bilan chiffré qui reste à trois points depuis le début de saison.

"Nous jouons de moins en moins au football car le doute est présent à force de perdre les matchs. Je pense que ce qu’il y a d’important à faire à l’heure actuelle, c’est de revenir à la base pour mieux reconstruire car, pour le moment, nous voyons bien que cela ne tourne pas. Nous n’avons pas réussi à poser notre foot en première mi-temps, poursuit le coach, qui a rechaussé ses crampons pour une bonne partie de la saison. C’est une demande de la direction que je reprenne une place sur le terrain. En tout cas, je reste et resterai tout le temps avec mes joueurs et je ne les lâcherai pas. Le but de la rencontre était de donner du baume au cœur à un joueur qui a perdu son papa. Vous savez, dans ces moments-là, on se rend d’autant plus compte qu’il y a pire dans la vie que de perdre un match de football. "