On peut même ajouter, à écouter l’entraîneur herstalien Patrick Sangwa réagir à chaud, que les Hutois ont plongé Herstal dans une période de turbulences de plus en plus prononcée. "Il y aura du changement, tonnait le coach des Armuriers. Le moment s’impose. Ce que j’ai vu de mon équipe est inadmissible. Nous avons évolué en supériorité numérique pendant trente minutes, en précipitant notre football au lieu de faire preuve de patience. Les consignes étaient claires et je me suis évertué à les répéter du bord du terrain. Mes joueurs ne les ont pas respectées ! Je ne pourrai pas changer toute une équipe, mais je n’aurai pas le choix avec ceux qui ne prestent pas à leur niveau. D’autres joueurs attendent leur tour et nous avons de la qualité dans nos équipes de jeunes aussi. Les mots sont forts ? Je les assume ! Je suis plus fâché que déçu. Notre situation m’inquiète, nous devons réagir très vite. "

Huy, forcément, n’a pas demandé son reste. Les Hutois ont eu le grand mérite, à nouveau, de mettre à profit une infériorité numérique pour inscrire un but. Avec le même bonhomme à la conclusion, l’ancien Tongrois Mibengé. Celui planté contre Aywaille avait rapporté un point contre Aywaille, ici il a carrément offert la victoire aux protégés de Manu Papalino. "Mon groupe est soudé, et le sera encore plus avec un résultat pareil", souriait le coach hutois, qui tenait à rendre à son adjoint ce qui appartenait à son adjoint au moment où le marquoir indiquait un but partout. "Sandro (Stizzo) était sur le banc de Herstal la saison passée. Je me contentais volontiers de notre point mais lui voulait apporter un changement offensif, persuadé que nous allions gagner ce match. Il avait raison !"

Arbitre : M. Britel.

Cartes jaunes: Dongala, Morana, Frantim, Benothman, Karatas, Audoor, Czagiel.

Carte rouge : Pollina (54e directe).

Buts : Pollina sur pen. (0-1 23e), El Farsi (1-1 45e), Mibengé (1-2 86e).

HERSTAL : Fillieux, El Guendi, Audoor, Dongala (66e Sylla), Benothman (74e Karatas), Mbazoa, Botterman (87e Mahamat), Baccarella, Wanderson, El Farsi (70e Jamart), Ljubic.

HUY : Marly, Kabombo, David, Morana, Eeke, Frantim (69e D. Boussard), Papalino (90e +1 G. Boussard), Loyaerts (88e Czagiel), Mibengé, Picchietti (69e Nzoigba), Pollina.