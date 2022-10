Mobiles et plus conquérents, les Jaune et Bleu monopolisaient directement le ballon. Les locaux très attentistes voire en touristes cherchaient en vain une maigre possession du cuir. Plusieurs fois dans la première demi-heure, les Bruxellois avaient eu l’occasion d’ouvrir le score. Mais soit une imprécision soit la vigilance de Crahay maintenaient la parité. Toutefois sur une bévue monumentale de De Bolle, Arénate, pour sa première apparition en équipe fanion, se mélangeait les pinceaux devant le but vide. Quelque part, il résumait la prestation transparente de son équipe. Sur la riposte, Salah décalé sur la gauche, rentrait dans le jeu et envoyait un missile qui scotchait Crahay sur sa ligne (0-1). Dans la foulée, Lemaire débordait sur la gauche. Mutshatsha fructifiait son centre (0-2).

À la reprise, le manque d’envie local était toujours bien présent. Berradi frappait l’équerre. Sur le contre, Hanrez distillait un excellent centre que Kabeya gaspillait à qui mieux mieux. Les visités en promenade, buvait le calice jusqu’à la lie. Lemaire débordait sur la gauche. Le tacle en retard de Baumans accrochait le latéral gauche dans le rectangle. Safari exécutait la sentence (0-3). Le rideau se tirait sur une parodie de football des Solièrois.

Arbitre: Julien Gabriel.

Cartes jaunes: Lokando, Otte.

Buts: Salah (0-1, 36e), Mutshatsha (0-2, 39e), Safari (0-3, 82e sur penalty).

SOLIERES: Crahay, Arénate, Bacanamwo, Kabeya (72e Otte), Bouarfa (46e Elatiassi), Lokando, Peisson, Suray, Hanrez, Ndeon, Baumans.

UNION SG: De Bolle, Lopes, Antonio, Lemaire (87e Abass), Huygevelde (83e Mendoza), Bafdili, Salah, Safari (87e Asri), Mutshatsha, Chukwudi, Berradi.