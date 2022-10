Wanze/Bas-Oha n’a qu’à conclure

Avec 24 points sur 27, les Mosans possèdent trois unités d’avance sur leur plus proche poursuivant, Geer. Et la différence de buts est clairement favorable aux hommes de Jean-Yves Mercenier (+15 contre +6). Sauf énorme catastrophe, on devrait donc les retrouver au tour final. À moins que Faimes ne leur inflige une gifle et que, dans le même temps, Geer batte sèchement Fize.

Provinciale 2A

Momalle son sort entre les mains

En P2A, les calculs sont plutôt simples. Si Momalle l’emporte ou réalise un match nul à Xhoris dimanche prochain, les gars de Christophe De Smedt remporteront la tranche. En cas de défaite conjuguée à une victoire de Ferrières à Verlaine B, il faudra sortir la calculatrice. Les Ferrusiens devraient récupérer un désavantage de 7 buts au goal average. Par exemple, si Momalle s’incline 4-0 à Xhoris et que Ferrières s’impose 0-4 à Verlaine B, ce sont les Condrusiens qui décrocheront la première tranche. Concrètement, Momalle a donc un pied et quatre orteils au tour final.

Provinciale 3A

Strée et Thisnes en tête

Strée et Thisnes sont à égalité parfaite. Thisnes compte un goal average +1 par rapport à Strée et reçoit samedi soir Hognoul. Strée doit donc marquer 2 buts de plus pour avoir la tranche mais eux reçoivent lensois. Pour Vyle, le nul est la mauvaise opération. Ils vont devoir espérer un faux pas des deux équipes du haut et obligatoirement s’imposer. Un nul, combiné à une défaite de Thisnes et Strée, pourrait être suffisant.

Provinciale 4A

Faimes B a le champ libre

En P4A, les calculs sont plutôt simples. Si Faimes B ou l’emporte ce dimanche contre Strée B, les gars d’André Brugmans remporteront la première tranche. En cas de défaite conjuguée à une victoire de Limont, la première tranche tomberait ainsi dans l’escarcelle des gars de David Jeunehomme.

Provinciale 4B

Suspense entre Marchin et Templiers-Nandrin B

Bientôt la dernière journée de la première tranche et tout se dessine pour les Templiers qui, s’ils l’emportent, tout comme leurs homologues marchinois, se la voient accorder au vu du goal avérage malgré l’égalité au niveau des points.