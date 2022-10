Solières-Union St-Gilloise B: 0-3

Dès le coup d’envoi, l’Union met le pied sur le ballon. Solières, lui, ne semble guère motivé. Salah sur la gauche rentre dans l’axe du but (0-1 36e). Suite à un centre de Lemaire, Mutshatsha double la mise (0-2 39e). La seconde période est du même acabit. L’Union dominatrice tue tout suspense sur un penalty conclu par (Safari 0-3 82e).

Buts: Salah (0-1 36e), Mutshatsha (0-2 39e), Safari (0-3 82e).

Waremme -Tubize: 0-3

Première mi-temps cauchemardesque pour Waremme qui, après avoir pris la possession du ballon, va s’écrouler. Un premier penalty concédé après 13 minutes, un deuxième but, l’exclusion de Murcia et un deuxième penalty converti par El Omari. En deuxième mi-temps, de très rares occasions de part et d’autre, Tubize gérant sa fin de match et son avance et Waremme, à 10, essayant de construire. La série noire continue pour Waremme.

Buts: El Omari (pen 0-1, 13e), Lkoutbi (0-2, 38e), El Omari pen 0-3, 44e)

Provinciale 3A

Wasseiges-Couthuin: 1-3

Victoire de Couthuin à Wasseiges avec le 0-1 signé dès la 16 minute. C’est 0-2 en début de seconde période. Wasseiges revient dans le coup à l’heure de jeu (1-2), mais en fin de match, Couthuin reprend le large (1-3).

Buts: Von Buxhoeveden (0-1 16e), Herbillon (0-2 51e), Dumoulin (1-2 62), Delgombe (1-3 76e)