Le Hutois Yves Simonet a bouclé l’Ironman de Hawaï en 10h29min

Sous une chaleur écrasante et dans une humidité ambiante indescriptible, le professeur d’éducation physique à l’Institut Sainte-Marie à Huy a ainsi bouclé les 3 800 mètres de natation, 180 bornes à vélo et 42 kilomètres de course à pied en 10h29min et 3 secondes. Un authentique exploit, quand on sait que le Hutois n’avait eu que huit petites semaines de préparation, depuis sa qualification en août dernier.

Un temps qui lui permet de se classer provisoirement à la 975e place sur 2.408 participants. Dans sa catégorie, les M40-44, Yves termine 269e sur 552 participants.

Le rêve d’Yves Simonet est donc exaucé depuis ce dimanche matin. Nul doute que ses très nombreux supporters lui réserveront un accueil digne de ce nom à son retour en terres hutoises dans les prochains jours. Chapeau, Monsieur Simonet!