La Villersoise se paye l’un des leaders

Car les promus de Henri-Chapelle n’ont jamais mené dans cette rencontre dirigée de bout en bout par des locaux plus nombreux et plus en réussite que de coutume. Ainsi, d’emblée, Lussadissu confirmait son retour explosif pour mettre les siens aux commandes: 21-16. Un départ de rêve pour un groupe prenant dès lors confiance d’autant que plusieurs joueurs avaient un bon passage, permettant de toujours répondre à des réactions visiteuses.

Maintenant, cela s’est essentiellement fait d’un côté du terrain. "Défensivement, les choses ont été compliquées de bout en bout car on commet encore de nombreuses erreurs. Face au physique adverse, nous avons commis de nombreuses fautes et il était difficile de réussir un stop défensif. Par contre, tournant à dix, on a toujours su garder de l’intensité et de la réussite en attaque. ce qui était compliqué face à leur puissance. Beaucoup de fautes mais une grande volonté et une fluidité offensive qui a fait toute la différence", soulignait le mentor villersois

Avec Servais, Qiu ou encore Rappe, les locaux enchaînaient les paniers pour filer à 44-37 à la pause et ne pas paniquer à la reprise. Car, remis dans le droit chemin, les visiteurs allaient réussir à revenir, égalisant même l’espace de quelques secondes. Mais, dès l’égalisation des leaders, Lussadissu reprenait les choses en main pour relancer les siens enchaînant paniers intérieurs et quelques tirs de loin.

Pas de peur de gagner donc pour des locaux qui restaient maîtres de leurs nerfs et du score pour décrocher ce premier succès officiel de la saison. De quoi regarder le futur avec optimisme. "On a maintenant deux semaines sans jouer puis on affronte Bellaire, la lanterne rouge, fin octobre. Ce sera l’occasion de confirmer cette victoire en continuant à se régler offensivement et surtout défensivement. Si on réussit ce deux sur deux, nous serons relancés", lance Damien Deblond.

QT : 21-16, 23-21 (44-37), 14-17 (58-54), 24-24.

LA VILLERSOISE: Rappe 8, Krala 0, Vercruysse 3, Vercauteren 3, Qiu 10, Bremer 12, Lussadissu 23, Rousseaux 4, Servais Q 12, Aldeghi 2.

HENRI-CHAPELLE: Villevoye 19, Thelen 2, Henkens 3, R Delhaes 11, Laboureur 0, Lahaue 13, Lekeu 7 Delhaes A 7, Remacle 16.