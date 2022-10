Hannut n’a pas tremblé un instant

Comme la semaine passée, Faimes commence donc très mal sa rencontre. Cette fois, ce n’est pas une exclusion mais un but qui vient sanctionner le début de match des Verts. Lesquels doivent déjà courir derrière le score. Ils ne baissent pas les bras. Du moins pas à ce moment-ci de la partie.

Et celui qui se met en évidence du côté de Faimes est le dernier arrivé, Medhi Tamoh. Le petit ailier repique sans cesse au centre et prouve à ceux qui ne le connaissaient pas encore qu’il est un bon joueur de football. Une fois, pardon, deux fois, il frappe au grand rectangle et oblige Racz à deux superbes parades. Des parades que seul un gardien de nationale peut sortir.

Le match est intense et dynamique. Cela part d’un côté à l’autre jusqu’à cette 28e minute où Aladin Adrovic, latéral de la décennie, retombe mal à la suite d’une chute (voir ci-contre). Le match est interrompu une bonne vingtaine de minutes, et sort quelque peu Faimes de son sujet. Formica est ainsi fort proche du 2-0 mais sa tentative finit au-dessus. La fin de la période est d’ailleurs à l’avantage des locaux mais ni Cossalter, ni Crotteux ne parviennent à finir leur geste devant le but.

Les Faimes recomment pied au plancher avec une petite possibilité de but mais c’est dans l’autre rectangle que les goals tombent. Deux buts qui sont des copies conformes d’ailleurs. Isolé sur le flanc gauche, son flanc de prédilection, le buteur Cossalter se mue en passeur deux fois pour Nicolas Henrot, posté en 9 pour cette rencontre. Deux têtes plus tard, c'est 3-0 et la messe est dite. La fin de la rencontre est confuse pour Faimes qui perd un peu son sang froid. Les cartons jaunes se multiplient même s’il n’y a aucune méchante faute. Les occasions se font de plus en plus rares même si Tamoh, encore lui, chatouille Racz. Pareil pour Hannut pour le compte duquel Cossalter peut faire passer l’addition à du 4-0. Mais le score n’évoluera plus dans une fin de match où Faimes, clairement, aura baissé les bras très, trop alors que Hannut a plus fait joujou qu’autre chose. Il faudra revoir les deux équipes plus tard dans la saison afin d’évaluer (définitivement) leur réel potentiel.

Arbitre : Maxime Poulain.

Cartes jaunes : Tamoh, M. Renson, Ouchan, R. Vinchent, Formica, Simon,

Buts : Formica (1-0 1re), N. Henrot (2-0 52e), N. Henrot (3-0 55e).

HANNUT : Racz, Javaux, Geuns, N. Henrot (73e Lo Presti), Ouchan (88e Berrafato), Cossalter, Adrovic (25e Spadaro), Cwynar, Crotteux, S. Henrot, Formica.

FAIMES : Houart, M. Renson, Mailleux, R. Vinchent (70e Hauteclair), Petitpré (71e Grommen), Tamoh, Simon, Mostade (52e Arcadipane), Genette, B. Renson, Diomande (80e G. Vinchent).