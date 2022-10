Solières-Union St-Gilloise B: 0-3

Dès le coup d’envoi, l’Union met le pied sur le ballon. Solières, lui, ne semble guère motivé. Salah sur la gauche rentre dans l’axe du but (0-1 36e). Suite à un centre de Lemaire, Mutshatsha double la mise (0-2 39e). La seconde période est du même acabit. L’Union dominatrice tue tout suspense sur un penalty conclu par (Safari 0-3 82e).

Buts: Salah (0-1 36e), Mutshatsha (0-2 39e), Safari (0-3 82e).

Waremme -Tubize: 0-3

Première mi-temps cauchemardesque pour Waremme qui, après avoir pris la possession du ballon, va s’écrouler. Un premier penalty concédé après 13 minutes, un deuxième but, l’exclusion de Murcia et un deuxième penalty converti par El Omari. En deuxième mi-temps, de très rares occasions de part et d’autre, Tubize gérant sa fin de match et son avance et Waremme, à 10, essayant de construire. La série noire continue pour Waremme.

Buts: El Omari (pen 0-1, 13e), Lkoutbi (0-2, 38e), El Omari pen 0-3, 44e)

Jette -Hamoir : 1-2

Après deux minutes de jeu, Lafalize ouvre le score après une belle action. Les Rats gèrent mais Jette égalisera dans les dix dernières minutes. On croit alors Hamoir dans les cordes, c’était sans compter sur l’expérience de Tiectheu qui donnera la victoire aux siens sur le fil.

Buts : Lafalize (0-1, 2e), Tietcheu (1-2, 86e)

Verlaine - Rebecq 1-3

Verlaine s’est réveillé trop tard. En grande difficulté pendant plus d’une heure de jeu, Verlaine a finalement fait douter Rebecq une fois le 0-2 inscrit. Un penalty de Jamar aura eu le mérite de redonner du suspense mais les Brabançons ont fait preuve de réalisme en toute fin de rencontre.

Buts: (0-1, 55e) Lufimbu, (0-2, 57e)Depotbecker, Jamar (1-2, 73e), Contino (1-3, 92e)

Dison - Warnant : 1-1

Fin de rencontre palpitante entre les deux meilleures équipes de la série. Les buts sont tombés à la 83e et 92e.

LStockay - Binche : 1-1

Buts: Despontin (0-1, 37e), Gueye (1-1, 63e)

D3 ACFF

Herstal - Huy :

Les Hutois ont arraché une très belle victoire sur la pelouse de Herstal et poursuivent ainsi leur belle saison.

Provinciale 1

Hannut - Faimes : 3-0

Victoire sans discussion possible de Hannut qui s’impose 3-0. Formica avait fait sauter le verrou dès la 2ème minute (1-0). Score logique à la pause même si Faimes via Tamouh a essayé de loin. En seconde période, Hannut tue tout suspense en plantant deux nouveaux buts via Nicolas Henrot aux 55 et 57. Hannut a repris sa marche en avant. Faimes reste coincé dans le bas.

Buts : Formica (1-0, 2e), N. Henrot (2-0, 55e et 3-0, 57e)

Fize - Beaufays : 4-1

Fize d’entrée prenait les commandes. Licour trouvait l’ouverture 1 0 14e.

Dans la foulée, Erivelton doublait la mise 2 0 17e. Les locaux gourmands ajoutaient une nouvelle rose par Vandervost 3 0 28e.

Des la reprise, Licour, encore lui mettait son équipe sur le velours 4 0 46e.

F. Turco réduisait l’écart 4 1 52e. Mais les locaux géraient intelligemment la fin de rencontre.

Buts : Licour (1-0, 14e), Erivelton (2-0, 17e), Vandervost (3-0, 28e), Licour (4-0, 46e), Turco (4-1, 52e)

Malmundaria – Geer : 1-2

Buts: Messina (0-1, 10e) R. Denis (1-1, 30e) Messina (1-2, 62e)

Wanze/Bas-Oha - Ster : 2-0

Si la première mi-temps a été soporifique, il a fallu attendre la 50e pour assister au premier tir cadré, la seconde a offert bien plus de spectacle. Et c’est Bisconti, suite à une remontée de balle de Adam, qui va mettre les locaux aux commandes, lobant Crespin avec sa frappe enroulée. Le numéro 10 wanzois va ensuite vivre 120 secondes contrastées puisqu’il écope de deux jaunes et laisse ses partenaires à 10. Mais il en faut plus pour déstabiliser le leader si bien que Gilson va inscrire le but du break. Le score ne bougera plus jusqu’au terme de la rencontre et Wanze/Bas-Oha a fait un énorme pas vers le gain de la première tranche.

Buts: Bisconti (1-0, 53e), Gilson (2-0, 67e)

Provinciale 2A

Momalle - Amay : 3-3

Début de match en fanfare avec un penalty directement converti par Ribeaucourt. Amay a ensuite parfaitement mis à profit ses actions offensives pour prendre l’avance. Momalle est ensuite logiquement revenu au score en début de seconde période. Le reste du match n’a permis à aucune équipe de prendre l’avantage.

Buts: Ribeaucourt sur pen (1re, 1-0), Da Fonseca (6e, 1-1), Trubia (24e, 1-2), Barankiewicz (32e, 1-3), Rovny T. (36e, 2-3), Bruzzese (47e, 3-3)

Huy - Verlaine B : 1-1

La première période est entièrement à l’avantage de Verlaine qui se créé plusieursr belles opportunités via Gallina, Cubedo, Franchina ou encore Mievis mais les Taureaux pèchent dans le dernier geste ou Bahar fait le job. Et comme souvent dans ces circonstances c’est l’adversaire, sur sa seule possibilité, qui déflore la marque contre le cours du jeu. C’est signé Roba à la 38e. En deuxième période Verlaine est à nouveau le plus dangereux notamment via une frappe de 40 m de Cubedo qui arrive sur la transversale et, surtout, lorsque le même voit Bahar repousser superbement son pénalty à la 72e. Heureusement pour Verlaine, Mievis convertit un deuxième pénalty et offre le partage à son équipe.

Buts : Roba (1-0, 38e), Mievis (1-1, 72e)

Braives - Xhoris : 3-3

Alors qu’ils maîtrisaient les débats depuis le début de la rencontre, Braives s’est effondré à la suite d’un but marqué de...la main et octroyé à Xhoris.

Les Sang et Or enchaînent un troisième match nul de rang tandis que Xhoris aura eu le mérite d’y croire jusqu’au bout.

Buts: Mazuy (1-0, 28e), Bosman (2-0, 43e), Pire (3-0, 45e), Lodonou (3-1 et 4-3, 53e et 70e), Rossi (4-1, 60e), Meuleman (4-2, 66e), Vieira (4-4, 71e).

Provinciale 3A

Wasseiges-Couthuin: 1-3

Victoire de Couthuin à Wasseiges avec le 0-1 signé dès la 16 minute. C’est 0-2 en début de seconde période. Wasseiges revient dans le coup à l’heure de jeu (1-2), mais en fin de match, Couthuin reprend le large (1-3).

Buts: Von Buxhoeveden (0-1 16e), Herbillon (0-2 51e), Dumoulin (1-2 62), Delgombe (1-3 76e)

Provinciale 4B

La Clavinoise B - Ocquier : 2-3

Ocquier s’offre le duel claviérois sur le score de 2-3. Suite à leurs erreurs de jeunesse tant contestées par leur entraîneur, les Bordeaux n’y arrivent pas et s’inclinent.

But: n.c (pas de feuille de match)