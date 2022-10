D2 ACFF : Philippe Crespin souffre d’une rupture des ligaments croisés

Sorti sur blessure la semaine dernière contre Meux, Philippe Crespin, blessé au genou droit, souffre d’une rupture des ligaments croisés. "Je viens d’avoir les résultats et je m’y attendais un peu, explique le sympathique joueur de Warnant. Je verrai dans les prochains jours avec le chirurgien si je dois me faire opérer ou non."