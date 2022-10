Comblain a frôlé la correctionnelle : « Pas en réussite »

Car, avec Princen enchaînant les lancers, les leaders n’allaient plus trembler. "Maintenant, ce fut très compliqué car la réussite nous a boudés pendant toute la rencontre. Sans doute en partie par l’organisation d’une équipe de Pepinster au complet et chez qui je pense que personne d’autre ne viendra gagner", positivait Ludovic Humblet. "Car se sortir d’une mauvaise soirée en équipe, c’est terriblement important. Je suis certain que, dans ces conditions, nous aurions perdu de 20 points l’an dernier. Précédemment, si les tirs ne rentraient pas, nous ne performions pas. Maintenant, on a réussi à continuer à travailler et à rester solidaires en travaillant les uns pour les autres. Sans ces deux gros shoots, nous aurions même gagné en 40 minutes grâce à l’exceptionnelle mentalité du groupe. Tout le monde a continué à travailler et, surtout à jouer en défense, ce qui va nous permettre de continuer à avancer et à franchir des étapes."

En ne marquant que 63 points en 40 minutes de jeu, il y a peu d’équipes qui auraient effectivement remporté une telle rencontre. Comme l’an dernier, les Pépins ont proposé un jeu organisé avec Nyssen, l’ancien comblinois, à deux doigts de jouer un bien mauvais tour à des Comblinois tous heureux de rester invaincus et qui peuvent continuer à travailler de manière sereine.

QT: 16-12, 16-17 (32-29), 10-14 (42-43), 21-20 (63-63), 4-10.

COMBLAIN: Malempré 6, Roland 3, Goeme 11, Collard 2, Princen 25, Rondoz 3, Darmont 5, Matisse 11, Hounhanou 2, L’hoest 5.