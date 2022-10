Ocquier se méfie de La Clavinoise B, la bête blessée

Malmenés cette saison, les Bordeaux occupent une bien triste antépénultième position, avec seulement trois petites unités. "Pour une fois, Ocquier part favori sur le papier, poursuit le coach. Malgré nos absents, je reste confiant car une victoire serait le déclic de notre saison." Les Clavinois devront éviter de se mettre trop de pression. "On joue beaucoup mieux quand on est relâché. Encore la semaine dernière, on est mené 0-5 et puis on revient à 3-5 en changeant notre mentalité", note Sébastien Collard.

Pour Ocquier aussi la rencontre est importante. "D’abord parce qu’on se doit d’engranger un maximum de points avant d’affronter les meilleures formations de la division, raconte André Gaziaux. Et puis, parce que le club est dans une très bonne dynamique et tout le monde veut que ça dure."

Auteurs de leur meilleur début de championnat depuis des lustres, les gars d’André Gaziaux se méfient néanmoins de la bête blessée. "Nos adversaires n’auront aucune pression, dit le coach. Ils traversent une période compliquée mais un derby est toujours l’occasion de se racheter. Je m’attends à être embêté par La Clavinoise, qui possède pas mal de bons joueurs. Tout ce que je souhaite, c’est d’avoir un arbitre dimanche. La saison dernière, on avait été lésé chez eux. Quoi qu’il arrive, il n’y a que trois points à prendre et on ne doit pas se mettre une pression inutile."

Arbitre: encore à désigner.

LA CLAVINOISE B: Bellavia, qui souffre de la rotule, et Lierneux ne seront pas là. À noter que deux jeunes U19 vont compléter le noyau.

OCQUIER: André Gaziaux dispose de tout son noyau.