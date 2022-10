Le choc, c’est entre Dison et Warnant

Ceux qui ont misé sur un duo Warnant-Dison en tête de cette D2 ACFF en avant-saison sont sans doute riches aujourd’hui. Car la saison de la confirmation est toujours la plus dure, mais les Verts ont parfaitement relevé le défi. Et les Disonais, de leur côté, sont promus de l’échelon inférieur. "Mais je ne suis pas étonné de les retrouver là, martèle Stéphane Jaspart. I ls se sont renforcés avec deux joueurs de Visé et ils surfent sur leur bonne dynamique. Ils enchaînent les bonnes prestations et font encore mieux que ce qu’on a pu faire l’année passée. "