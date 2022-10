Henkinet: « La tranche ? Je ne me focalise pas dessus »

Si Wanze/Bas-Oha, seul en tête, est actuellement sur son petit nuage, c’est également le cas de Geer, qui occupe la place de dauphin. Et qui peut encore croire au gain de la tranche… même si ce sera sans doute très compliqué. "Cela m’ennuie de ne pas pouvoir la gagner, rigole Nicolas Henkinet. Plus sérieusement, je ne me focalise pas dessus. Je suis content de tout ce qu’on fait et on se concentre à chaque fois sur le match qui arrive. Wanze/Bas-Oha va de toute façon faire le travail jusqu’au bout et sera d’office au tour final, avec la tranche ou pas. Mais j’aimerais retarder la chose, on leur a déjà laissé gagner notre affrontement (rires)."