Fize espère enfin la passe de deux

Une victoire suivie d’une défaite, et on reprend le même rythme. Ces derniers temps, Fize se cherche une régularité. La venue de Beaufays, après le succès de la semaine passée, pourrait être l’occasion de signer un 6/6 attendu depuis la 3e journée. "Mais je ne m’attends pas à une partie de plaisir, assure Olivier Parmentier. Beaufays a montré, depuis le début de la saison, qu’il n’était pas un oiseau pour le chat. Loin de là, même. On n’a jamais que deux points de plus qu’eux. Une victoire nous permettrait de prendre nos distances au classement. Et de revenir sur le top même si notre objectif, je le rappelle au passage, est avant tout le Top 5, rien de plus, rien de moins…" Et signe a priori positif: Fize s’est bien entraîné cette semaine. "Oui, en effet, et comme on joue comme on s’entraîne… " ponctue le T1 fizois.