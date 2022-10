Bertrand Marler: « La clé du match ? La soirée de vendredi »

Ce derby entre nos deux régionaux promet en tout cas à plus d’un titre. On devrait aussi voir des buts entre des locaux qui marque pas mal quand ils sont lancés et des visiteurs qui encaissent pas mal… quand ils sont dans un mauvais jour. "Sur papier, on pourrait croire qu’on est favori, assure le T1 hannutois. Mais dans les faits, c’est bien autre chose. Cette équipe a des qualités. Elle n’a pas pris 7 points pour rien. Après, oui, si on joue comme lors de ces quatre dernières rencontres, je veux dire avec la même mentalité, alors, oui, on doit gagner. Mais il faut qu’on arrête de dépendre de Cossalter autant sur le plan offensif. Le danger doit venir de partout… "

Faimes reste prudent quant aux objectifs à atteindre sur ce match. Bertrand Marler le sait: la mission s’annonce délicate. "Mais pas impossible, coupe-t-il. On le sait: chaque match de P1 est compliqué. Celui-là comme un autre. Mais depuis le début de la saison, on a montré qu’on pouvait rivaliser avec la plupart des équipes à condition de jouer à du 200%. On peut embêter Hannut si tout le monde preste bien. En face, oui, il y aura du lourd avec plusieurs gars qui ont évolué il n’y a pas si longtemps en D2 ACFF. Il faudra qu’on commence mieux notre match qu’à certaines occasions. La clé ? Je la garde pour moi mais je vais dire en boutade la grosse soirée du club organisée ce vendredi soir. Ok, on ne joue que dimanche mais à mon âge, il me faut deux jours pour m’en remettre moi… (rires)."

Arbitre: Maxime Poulain.

HANNUT: Racz, Bellfato, Formica, Proix, Lo Presti, Cossalter, Adrovic, Javaux, Cwynar, Ouchan, Crotteux, Spadaro, Geuns, S. Henrot, N. Henrot.

Père (coup direct) est incertain. Pasteels est suspendu. Adrovic, Ouchan et Javaux reviennent de suspension.

FAIMES: Houart, Mostade, Genette, B. Renson, R. Vinchent, Diomande, Petitpré, Hauteclair, Kosso, Arcadipane, Mailleux, Simon, Grommen, M. Renson, Tamoh.

Marino est blessé. Venner est suspendu. Diomande et Petitpré sont de retour dans le noyau.