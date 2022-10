À Haneffe, ça doit être chacun sa porte

Outre le fait que cela va obliger les deux pivots à faire un match 5 étoiles, il faudra aussi faire attention aux fautes. Car si l’un des deux intérieurs vient à devoir quitter le terrain pendant de longues minutes, le déficit de taille pourrait être encore plus mortel qu’au moment d’entamer la rencontre. Maintenant, sans attente spécifique dans ce statut d’outsider, les Templiers auront l’envie de progresser. "Nous avons parlé à l’entraînement afin d’encore mieux cerner les choses tant collectivement que collectivement. On doit absolument solutionner nos soucis de début de rencontre ! Encore à Belleflamme, nous sommes menés 20-10 puis il faut mettre de l’énergie et prendre des risques pour revenir. Je pense sincèrement que tout cela vient de la dynamique de chacun afin d’entrer dans sa partie. Pour" entrer "dans le match, tous les joueurs ont des portes spécifiques, des tâches dans lesquelles ils sont rentables et positifs pour le groupe. Il ne faut pas spécialement marquer pour apporter à l’équipe. Or, je sens que trop de joueurs pensent qu’ils doivent alimenter le marquoir pour lancer leur partie, ce qui entraîne un jeu décousu et compliqué."

Tout le monde a la clé

Pour solutionner cela, le coach a encore répété le même message: "Tout le monde n’a pas besoin de marquer pour être important pour l’équipe. La porte d’entrée de certains pour lancer leur partie, c’est de mettre un panier, pour d’autres, c’est prendre un rebond, réussir une grosse défense ou faire une passe décisive. Tout le monde a à apporter à l’équipe et est complémentaire. Le but de mon discours était vraiment que tout le monde se sente important et n’ait pas envie de tirer la couverture à lui car, de cette manière, ça ne passera pas. À sept, tout le monde aura l’occasion de se mettre en avant, personne n’a à s’inquiéter."