Un soutien exceptionnel: « Au départ, j’étais contre cette cagnotte en ligne »

Motivé, Yves Simonet l’est d’autant plus depuis que le succès du crowdfunding lancé par ses amis et sponsors dans le but de réunir les fonds (10 500 euros !) pour sa participation. "Au départ, je dois bien avouer que je n’étais pas emballé par la chose. J’étais persuadé que ça ne prendrait pas, reconnaît le Hutois, qui a finalement été agréablement surpris. En à peine cinq semaines, l’argent était réuni grâce notamment à des personnes que je ne côtoie quasiment pas ou que je n’ai plus vues depuis les primaires. Ce soutien est complètement fou et me pousse vers l’avant. Raison pour laquelle je ne veux vraiment décevoir personne. Quand j’ai dû m’inscrire et avancer des gros frais, c’est comme si j’avais acheté une voiture sans avoir l’argent. C’était un risque et j’ai pu compter sur mon papa que je vais pouvoir rembourser directement. Sans toutes ces personnes, il était impossible que je puisse réaliser mon rêve."