Rallye du Condroz: la course aux budgets est lancée

À quatre semaines du départ, certains d’entre eux ne sont toutefois pas sûrs à 100% de répondre présent en bord de Meuse. Pour eux, le mois d’octobre est une véritable course aux budgets.

Benjamin Mahy ne dira pas le contraire: le copilote oheytois d’origine hutoise se verrait bien participer à son deuxième Condroz d’affilée avec Corentin Fiasse (Renault Clio RS R3T), mais les sponsors manquent actuellement. "La recherche de partenaires est aujourd’hui devenue plus compliquée avec la conjoncture actuelle, avoue-t-il. Dans le même temps, les budgets sont toujours aussi conséquents: pour donner une estimation, il nous faut compter entre 8 000 et 10 000 euros. Mais cela n’a pas le don de nous démotiver ! Nous faisons le maximum pour disputer ce rallye dans les meilleures conditions et Spa dans la foulée."

« Un enfant du Condroz »

Comme d’autres régionaux, son envie d’être au départ du Condroz est énorme. Et pour cause: "Je suis un enfant du Condroz, lance Benjamin. Petit, j’habitais Tihange et je regardais descendre les Porsche Belga dans le bois sur les épaules de mon papa. Même si j’ai pleuré à cause du bruit (rires), je suis tombé amoureux de la discipline. Participer à ce rallye était devenu un rêve."

Mais ce n’est pas tout ! Pour son équipier actuel, prendre part à ce genre d’épreuve est essentiel pour l’apprentissage. "Le Condroz est l’un des rallyes les plus piégeux du calendrier belge, estime Benjamin Mahy. Même en connaissant par cœur le tracé, on ne sait jamais à quoi s’attendre. L’adhérence change tout le temps et la météo est souvent capricieuse. Bref, c’est une bonne école pour les jeunes comme Corentin, qui n’a que 24 ans. Nous souhaitons vraiment peaufiner nos réglages et entretenir notre bonne cohésion pour pouvoir encore évoluer plus l’année prochaine. Ce serait dommage de devoir mettre sur pause notre aventure. Je pense qu’il a du potentiel: il est perfectionniste et pratiquement toujours à l’arrivée. J’aimerais arriver avec lui jusqu’en Rally2. C’est l’objectif final, le rêve ultime dans les années à venir. Mais tout cela dépendra bien sûr des budgets et de l’arrivée de nouveaux partenaires."