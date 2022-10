Neerdael, le fer de lance de Wanze/Bas-Oha

Si les Mosans veulent stopper la série infernale de leur adversaire, ils devront compter sur un Neerdael en pleine forme, lui qui enfile les perles depuis le début de saison. "Avec cinq buts, oui, je peux dire que je suis satisfait, opine celui qui s’entend comme larrons en foire avec ses compères offensifs Gilson, Hubeaux, Adam, Goosse ou Bisconti. On a bien travaillé en préparation pour être performant et on se trouve plus facilement que l’année dernière."

Ce qui a forcément un impact plus que positif sur les résultats de Wanze/Bas-Oha, qui n’a plus qu’un petit pas à faire pour aller décrocher cette première tranche. "Mais je préfère ne pas en parler. On joue match après match et on verra bien ce qui arrivera. Cela ne sert à rien de stresser, ce ne sont que trois points qui sont en en jeu", insiste Jean-Yves Mercenier, rejoint par son attaquant de pointe. "Non, on n’y pense pas. C’est en jouant notre football qu’on peut faire de belles choses. Les jeunes sont également très calmes. On va simplement essayer de proposer notre football, comme on le fait depuis le début de saison et on espère que les trois points seront au bout." Et si tel est le cas, en fonction du résultat de Geer, Wanze/Bas-Oha serait déjà qualifié pour le tour final.

Arbitre: Simon Corbay, assisté de Nicolas Joskin et Bilal El Aayachi Agarbi.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Bisconti, Goosse, Moureaux, Moulin, Hubeaux, Mottet, Gilson, Honay, Neerdael, Pessotto, Beaujean, Ngoie, Adam, Crupi, Carraro.