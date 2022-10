Momalle à 90 minutes de son objectif

Forte de ce remarquable parcours, la formation hesbignonne a l'opportunité de frapper un grand coup ce dimanche en remportant la première tranche qui lui ouvrira les portes du tour final. "Nous sommes à 90 minutes d'atteindre l'objectif de notre saison, précise le flanc gauche. Et qu'on ne vienne pas dire que c'est parce que nous avons hérité d'un calendrier favorable. Cette P2 est terriblement compliquée et certains, parmi les meilleurs, se sont déjà cassé les dents face à des formations moins huppées." À commencer par Braives qui a été contraint au partage dimanche dernier à Amay. "Ce résultat a boosté notre confiance, intervient Jordan Dethier pour qui le match de demain revêt un caractère particulier. Plus parce que j'habite Fexhe, le village d'à côté, que parce que j'ai joué à Momalle voici deux ans, lorsque le championnat s'est arrêté après cinq journées à cause du Covid."

Nolan Mathelot, lui, se souvient avoir joué à Amay. "Oui, deux saisons lorsqu'il évoluait encore en P1. C'est toujours un plaisir de jouer contre mes anciennes couleurs même si je ne connais plus grand monde dans l'équipe."

Une formation d'Amay qui galère dans le bas du tableau mais qui ne débarquera pas à Momalle en victime consentante. "On s'attend évidemment à une opposition costaude et si nous nous inclinons, ça sera dans la logique des choses, poursuit le médian amaytois de 32 ans qui revient progressivement dans le coup après une rupture des croisés. Néanmoins, le match doit être joué. Une des clés de la rencontre sera notre capacité à bien gérer le début de celle-ci. Souvent, face aux meilleurs, nous avons encaissé rapidement, ce qui a conditionné le résultat final. Si on parvient à contenir Momalle, notre confiance grandira et tout deviendra possible."

Momalle, lui, ne voit qu'une issue à cette rencontre. "Nous voulons plier la première tranche dès demain. Cela passe donc par une victoire", ponctue Nolan Mathelot.