Loic Reciputi avant Verlaine - Rebecq : "Les sensations sont de retour"

Parmi les petits nouveaux, on retrouve Loic Reciputi. Monté au jeu en seconde période, le Sérésien de 23 ans a (enfin) goûté à ses premières minutes avec l’équipe première. "Je pense avoir livré un beau match, dit-il. Les sensations sont de retour, même si je sais que je peux encore faire mieux. Je n’ai joué que deux matchs amicaux et 45 minutes avec la D2, il faudra encore un peu de temps avant d’être à 100% Vu que l’équipe tourne bien actuellement, j’imagine que je ne serai pas titulaire tout de suite mais je me sens de mieux en mieux." Car l’ancien Visétois n’a pas vécu une préparation optimale, lui qui s’est blessé à l’ischios déjà la saison passée. "J’avais une gêne mais j’ai tout de même continué à jouer. Cette fois, j’ai vraiment pris le temps de me soigner, raconte le médian. Du mois de mai à septembre, je suis allé quatre fois par semaine chez le kiné. On a décidé de me remettre sur pied sans prendre le moindre risque. C’était, je pense, la meilleure chose à faire."

« Ma carte rouge ? Des choses qui arrivent »

Le 18 septembre dernier, Loic Reciputi livrait ses premières minutes avec la P2 du club. Un baptême du feu qui ne s’est pas déroulé comme prévu puisque le Sérésien a rapidement été exclu. "Ce sont des choses qui arrivent. Pour moi, c’est de l’histoire ancienne, dit-il avant d’évoquer son avenir. J’ai toujours en tête de faire une petite carrière. Je veux atteindre le plus haut possible. J’aimerais retrouver la N1 le plus vite possible. Est-ce que ce sera avec Verlaine ? C’est possible. Les dirigeants ont déjà dit qu’ils feraient les travaux nécessaires pour avoir la licence."

En attendant d’atteindre la troisième division belge, les Taureaux devront d’abord vaincre cette équipe de Rebecq sur une défaite contre Stockay la semaine dernière.

Arbitre : Massimiliano Ledda, assisté de Yann Jamar et Kamal Minhal.

VERLAINE : E. Fransquet est blessé alors que Chouckri et Barry effectuent leur retour dans le groupe.