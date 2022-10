Et pourtant, ses gars étaient plutôt mal embarqués dans la rencontre. Menés à la pause après avoir frappé plusieurs fois les montants, on voyait mal les Hutois revenir dans le match. " Mais mes joueurs ont pleinement assimilé la valeur la plus importante dans notre club: la grinta, souligne l’entraîneur. Quand on joue contre une équipe plus expérimentée, il est impératif de trouver d’autres armes et l’envie en est une."

Avec cette victoire, le coach intériste reste invaincu à Grâce-Hollogne. "C’est vrai que je n’ai jamais perdu là-bas. J’avais d’ailleurs bien insisté là-dessus pour motiver mon groupe" sourit Flamur Vitija.

Après plusieurs mois compliqués qui ont vu le club relégué administrativement de D2 en D3 notamment, on retrouve enfin le sourire en bord de Meuse. Et ce ne sera pas de trop en vue de la rencontre de Coupe de Belgique prévue ce vendredi face au Lierse, troisième de… D2.

INTER HUY: Cornet, Bernard, Id, L.Vitija (1), Tiecoura, Ramadani (1), Miftari, Belinga, Bajrami, Mariampillai, Mimboé.