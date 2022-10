Les Amaury, survivants, se testent

1. Vous souvenez-vous du score et du ou des buteur(s) ? Le tout pour deux points. (/2)

A.G.: 2-1 pour Faimes. Je vois encore un duel entre Houart et Hauteclair. Un derby à l’ancienne. Non, pardon, 1-0… But d’Amaury justement ? 1/2

A.H. : 2-2, deux fois moi chez nous. 0/2

2. Cette saison-là, à quelle place a fini votre équipe respective au classement général ? Indice: la saison a été interrompue par le Covid. (/1)

A.G.: c’était une année de m… pour Hannut. On a fini 8e ? 0/1

A.H. : dans la colonne de droite. 12e 0/1

3. Qui, dans cette P2A, avait été désigné « champion » et accédé, pour la première fois de son histoire à la P1 ? Sous les ordres de quel coach ? Le tout pour deux points. (/2)

A.G.: je vais dire Braives avec Hella. Mais je pas sûr. 0/2

A.H. : Ougrée mais le coach, boh. 0/2

4a) Amaury Geuns, vous n’étiez pas captaine ce jour-là. Vrai ou faux ? (/1)

A.G.: quelle question, vous êtes laid quand même. Je vais dire faux. 1/1

4b) Amaury Hauteclair, vous aviez commencé la partie comme titulaire. Vrai ou faux ? (/1)

A.H. : faux, mais pas sûr. (1/1)

5) Au retour, les deux équipes avaient fait match nul 1-1. Vrai ou faux ? (/1)

A.G.: non, on avait gagné 0-2 et c’était l’hiver. Il neigeait. 0/1

A.H. : vrai. On égalise en fin de match. 0/1

6) Citez-moi trois joueurs du onze d’en face sauf votre adversaire dans ce duel, évidemment (/3)…

A.G.: quelle question, dites ! Eeke, Venner, qui était déjà là, et Vanderveck. 3/3

A.H. : Vandenberg, De Vierman et Mailleux. 3/3