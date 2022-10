La Neupréenne, la der en 2022

C’est la der pour le Challenge condrusien. Il fermera en effet ses portes avec « La Neupréenne », 18e course du challenge et 14e du nom. L’an passé, quelque 410 coureurs s’étaient massés pour les deux courses, 5 et 10 km. « Cette fois, j’en espère au moins autant, assure Gaëtano Falzone, l’organisateur. Je veux rester ambitieux même si la fréquentation des joggings est en baisse. » Le parcours est le même que les autres années, essentiellement boisé. « Je le change tous les trois ans et, là, ça ne fait que deux ans » sourit l’organisateur qui précise, et c’est un motif de fierté, « n’avoir besoin d’aucun policier pour cadrer la course… » A.R.