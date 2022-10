Hamoir est enfin lancé en D2 ACFF : « On n’a plus de temps à perdre »

Cette fois, Hamoir est bel est bien lancé dans son championnat. L’allumage fut pour le moins tardif mais les Rats semblent (enfin) prêts à mettre la deuxième. Après un six sur six prometteur, la bande à Raphaël Miceli se déplace à Jette plus requinquée que jamais. "Il y a davantage de confiance dans l’équipe, glisse Giulian Teise. Après notre première victoire contre La Louvière, on savait que les autres allaient venir. On jouait bien mais il manquait à chaque fois un petit détail. Maintenant, on n’a plus de temps à perdre."