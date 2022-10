Boumediane, l’espion stockali contre Binche

Avec 11 unités, les Binchois comptent en effet… une petite unité de plus que Stockay. Une victoire des Stockalis leur permettrait donc de les sauter au classement et de poursuivre sur leur lancée, nettement positive ces dernières semaines. Ce que confirme le Hennuyer. "Je sens qu’on a franchi un cap, en effet, glisse Yassine Boumediane. On est mieux dans nos baskets et, surtout, quand on encaisse un but, on est capable de relever la tête et de ne pas se décourager. Genre comme la semaine passée où on a été très vite mené. Puis, on s’est accroché et on est revenu dans le coup progressivement. Je pense aussi qu’on commet moins d’erreurs qui risquent de nous pénaliser. On est plus solide. Oui, tout doucement, on est prêt. "

À titre individuel, il faut encore que Yassine Boumediane passe la deuxième vitesse. Lui dont les stats, à savoir un petit but et un petit assist jusqu’ici, ne sont pas à la hauteur de ses énormes qualités. "Je suis le premier à m’en rendre compte et à le savoir, dit-il. Je dois encore être plus concret devant le but. Mais j’y travaille et comme toute l’équipe, je tente de progresser. " Cela aussi, comme pour tout le reste, cela va sans doute venir…

Arbitre: Michaël Massaki.

STOCKAY: Ronveaux est suspendu. Jurdan, opéré du ménisque, n’est pas disponible. Pannier a repris jeudi et est opérationnel.