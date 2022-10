Pour la distance des 10 kilomètres, c’est un habitué de la région, et du jogging de Moha, qui finit sur la première place du podium: Vincent Mottoul. "C’est un parcours que je connais par cœur et que j’apprécie particulièrement, il est très varié et assez vallonné. Habitant à Antheit, je vais assez souvent courir dans le coin de Moha. "

Un parcours qu’il a pu avaler, avec Régis Ramelot, aussi un autre nom connu de par chez nous. "Je me suis rapidement retrouvé seul avec Régis. Il m’a accroché jusqu’à la mi-course environ et j’ai creusé un petit écart que j’ai pu maintenir jusqu’à l’arrivée. Le parcours n’était pas toujours évident avec plusieurs passages très boueux et glissants. Malgré la météo peu favorable c’était, comme toujours, un chouette moment convivial. "

Même son de cloche pour son dauphin, Régis Ramelot. "Je devais de base participer au 10 km des pompiers de Liège, mais ce dernier a été annulé. Comme je savais qu’il y avait un jogging à Moha, je me suis dit que j’étais prêt pour une course, même si de base, je préfère le bitume à la gadoue. Sur place, je savais que Vincent était certainement le plus fort. Je ne sais pas encore pourquoi, mais dès le départ, j’ai pris le risque de le suivre et à ma grande surprise, j’ai réussi pendant 5 km. Je suis très satisfait de ma course mais j’avoue j’étais à bloc du début à la fin."

Du côté de la petite course, c’est Guillaume Paulissen qui accroche la première place. Scène un peu d’horreur lors de son arrivée: le gagnant des 5 kilomètres avait le visage en sang, laissant présager une mauvaise chute en raison des conditions météorologiques et de la boue qui pouvait en découler. "Pour le nez en sang, c’est juste dû à un petit vaisseau qui a éclaté, pas de chute et rien de grave. En mode Halloween avant l’heure (rires). Le parcours, je le connais par cœur, c’est dans mon jardin comme on dit. Il était cependant très boueux mais au vu des conditions, il fallait s’y attendre: c’est un jogging qui emprunte beaucoup de chemins boisés !"