À 1-7, Chiroux A est pourtant passé près de la correctionnelle

"Si on ne gagne pas ce match, j’arrête le ping." Tels ont été les propos de Jean-Pierre Joiris à la pause alors que le score était de 1-7 en faveur de Chiroux. On n’est pas passé loin de la fin de carrière du sympathique Jean-Pierre puisque son équipe a dû attendre les deux dernières rencontres pour engranger les trois points. "Malgré le score, la première mi-temps fut très disputée avec six belles toutes gagnées par Chiroux, explique Grégory Henin. Après la pause, cela a davantage tourné pour nos adversaires qui ont haussé leur niveau de jeu. Je tiens à souligner le fair-play des deux équipes, puisque la rencontre s’est déroulée dans un excellent climat." Chiroux A empoche ainsi son premier succès. Tout le contraire pour Patapongistes. "Ce n’est vraiment pas passé loin, peste Giuliano Ricottone. On a perdu six belles sur huit. Ce genre de rencontres est de bon augure pour la suite car, sur papier, Chiroux était plus fort que nous. Les victoires vont commencer à arriver, c’est certain. Dans le club, personne ne se prend la tête."