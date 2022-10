Le Hutois de 39 ans prendra part à l’Ironman de Hawaï, ce qui représente le Graal du triathlon: les championnats du monde d’Ironman. Samedi, sur le coup de 6h45, il entamera un périple de 3 800 mètres de natation, 180 bornes à vélo et 42 kilomètres de course à pied sous une chaleur écrasante et dans une humidité ambiante indescriptible. "J’ai rarement été dans une telle forme physique, explique Yves Simonet, lorsque nous l’avons rencontré à la fin de l’un de ses derniers entraînements à Huy. Niveau résultats, je vis sans doute ma plus belle saison, les sensations sont excellentes."

Autant dire que le professeur d’éducation physique à l’Institut Sainte-Marie à Huy est dans d’excellentes conditions pour profiter au mieux de cette incroyable expérience. "Je me mets beaucoup de pression. Être champion du monde n’est évidemment pas envisageable mais je ne souhaite pas quitter Hawaï avec des regrets. Le niveau sera très élevé mais je veux bien faire, dit-il. Ma hantise ? Un problème mécanique ou une bête chute. Je n’ai vraiment pas peur d’avoir des problèmes physiques. Par contre, pour mon vélo, c’est autre chose (NDLR: vendredi dernier, son vélo était toujours en réparation). J e le testerai depuis Hawaï, on va croiser les doigts (sourire)."

Arrivé à Kailua-Kona depuis lundi soir, Yves Simonet peut compter sur le soutien de son papa et de son… ancien entraîneur de football. "J’appréhende énormément la chose. Cela fait des années que je n’ai plus cohabité avec mon père, confie le Hutois. Pendant la compétition, je sais que le stress sera présent. Heureusement qu’ils sont là. D’autant que je n’ai pas l’habitude de courir tout seul. À l’Ironman de Maastricht (NDLR: où il s’est qualifié pour Hawaï), j’avais la chance de compter sur plusieurs amis qui m’indiquaient mes temps. Ici, je serai presque livré à moi-même."

Yves Simonet devra également s’adapter aux conditions climatiques. "La chaleur ne me fait pas peur mais l’humidité est un élément que j’appréhende un peu. Certains concurrents sont déjà sur place depuis plus de deux semaines pour s’acclimater à ces éléments ainsi qu’au décalage horaire. Moi, avec mon boulot, je ne pouvais pas partir plus longtemps", glisse le sportif.

Quoi qu’il arrive, Yves Simonet a déjà réussi son incroyable pari. Perfectionniste et compétiteur dans l’âme, le frère de Xavier, Denis et Christophe sortira grandi de son unique Ironman de Hawaï. Tout comme les 163 autres triathlètes belges présents sur l’île américaine.