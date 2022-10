AD Jesyl 53-Rebond Neuville 47

Les troupes de Jean-Luc Masson ont joué au yoyo dans cette rencontre mais ont payé cher leur manque de réussite en première période (20 points). Debor et Clerinx dirigeant offensivement le groupe en 2e période, impossible de refaire le retard concédé à la pause. Dommage.

QT : 14-11, 13-9 (27-20), 12-13 (39-33), 14-14.

NEUVILLE : Hendrix 4, Devolder 7, Vanstraelen 0, Bauduin 4, Debor 11, Rorive 6, Clerinx 11, Vanderheyden 2, Lucas 2.

BC Hannut D 49-BCM Herstal 68

Immédiatement pris à la gorge par la défense de visiteurs ne leur laissant que 6 points dans le premier quart, les Hannutois allaient réagir. N’arrivant à connecter que deux fois à distance (Plomteux et Debled), le groupe devait trouver d’autres solutions. Offensivement, Fewster et Jacquemin faisait le travail pour équilibrer les échanges dans le 2e quart alors que la défense se montrait très performante au retour des vestiaires, ne laissant plus les Liégeois que mettre 12 points pour revenir à 12 unités avant le money-time. 34-34 en 20 minutes, c’était positif mais pas suffisant car, dans la dernière ligne droite, Herstal imposait son métier.

QT : 6-18, 18-22 (24-40), 16-12 (40-52), 9-16.

HANNUT : Munten 2, Ergot 5, Debled 3, Perez 0, Jouili 1, Ducenne 3, Zekhinini 8, Fewster 13, Plomteux 3, Hentschel 2, Jacquemin 9.

Série B

Ans D 56-Giants Braives B 72

Après un départ poussif, les troupes de Vincent Lhoist claquaient un terrible 18-43 dans les deux quarts suivants pour signer une victoire logique et méritée.

QT : 22-17, 13-23 (35-40), 5-20 (40-60), 16-12.

BRAIVES : Joassin 20, Canion 2, Davin P 5, Mouillard 10, Pauly 2, Danze 2, Vandewalle 0, Vandermolen 6, Tourneur 2, Curinckx 19, Montulet 1.

BC Hannut C 37-Cristal Seraing 86

Pas la moindre once de suspense dans cette rencontre pour des Hesbignons submergés d’entrée. Tentant d’équilibrer les échanges au sortir des vestiaires, rien n’y faisait, les Liégeois étaient supérieurs.

QT : 6-24, 9-16 (15-40), 13-22 (28-62), 9-24.

HANNUT : Mucyo 3, Gillis 0, Lefevre 2, Plainevaux 9, Golenvaux 6, Evrard 7, Badet 3, Delvaux 6, Materne 2, Michotte 0.

Série D

Espoir Hamoir B 62-Etoile Jupille B 50

Après un début de rencontre compliqué, les Rats allaient durcir leur défense et prendre le contrôle de cette rencontre bien gérée malgré un effectif réduit.

QT : 14-18, 21-10 (35-28), 17-10 (52-38), 10-12.

HAMOIR : L Pire 3, V Michel 9, G Michel 15, T Pire 9, Quinten 14, G Pire 6, Vandoorne 6.

Tilff E 101-ABC Waremme D 50

Rien à dire sur cette rencontre compliquée face à une équipe dominante. On pointera un Van Keirsbilck mettant les 9 points de son équipe dans le dernier quart.

QT : 26-10, 30-18 (56-28), 19-13 (75-41), 26-9.

WAREMME : Rorive 5, Lamproye 5, Godart 14, Cornet 3, Kayembe 0, Lambert 4, Collin 8, Hasard 2, Ndombasiolenga 0, Van Keirsbilck 9.

BC Sprimont D 65-Union Huy C 44

Après une première période positive, les Mosans allaient perdre pied après la pause face à de solides Carriers ne lâchant jamais leur emprise défensive sur cette partie.

QT : 11-8, 16-12 (27-20), 21-12 (48-32), 17-12.

HUY : Vandenbossche 2, Vanhees 0, Braida 3, Cremers 1, Gaspart 5, Pirard 9, Lemaitre 12, Mallegol 0, Langlois 12.