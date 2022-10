Désillusion pour Sarah Bovy et les Iron Dames

En effet, en arrivant à Barcelone, les dames ne comptaient que neuf points de retard sur l’équipage de la McLaren 720s GT3 n°7 du Inception Racing. Ce cas de figure leur permettait donc de marquer dix unités de plus et ainsi de coiffer une couronne historique. Elles avaient de toute façon déjà marqué l’histoire en étant le premier équipage 100% féminin à remporter une victoire aux 24h de Spa en juillet dernier, cela aurait en été un deuxième de remporter un titre !

Cela avait d’ailleurs très bien commencé dimanche matin. La Ferrari rose s’offrait la pole de la catégorie, réduisant déjà ainsi l’écart en marquant un point supplémentaire, tandis que la McLaren ne se classait que 7e. C’était de bon augure pour la course de trois heures. L’Italienne rose n’avait qu’à se maintenir en tête de peloton sur un circuit qui lui convenait pendant que l’Anglaise noire et rouge devait remonter quatre positions sur un qui ne lui convient pas.

Avant la course, Sarah déclarait: "Nous savons que pour gagner un championnat et spécialement un championnat compétitif comme celui-ci, il faut beaucoup d’ingrédients. Il faut la performance bien sûr, mais il faut aussi un peu de chance. Je pense vraiment qu’on peut le faire mais ce que j’espère avant tout, c’est que nous rentrerons chez nous sans regret après avoir tout donné. On ne s’attendait de toute façon pas à jouer si haut dans la catégorie. Donc, quoi qu’il arrive, nous serons heureuses. La saison aura été bonne."

Après un excellent départ de la Nandrinoise, qui ramènera la voiture en deuxième position derrière la Mercedes AMG-GT3 de Haupt Racing Team après une heure de course, c’est Michelle Gatting qui a pris la piste. À ce moment-là de la course, les Iron Dames sont virtuellement championnes. L’équipage rival ne pointe qu’en neuvième position. Très nettement dans un meilleur rythme que le leader de la catégorie, la Danoise ne mettra que dix minutes avant de repasser en tête. La victoire et donc le titre ne semblaient plus pouvoir leur échapper, tant Sarah Bovy and co semblaient faire la course idéale. Elle gardera le leadership jusqu’au bout de son relais qu’elle cédera à la Suissesse Rahel Frey. Cette dernière semblait elle aussi être partie sur un bon rythme mais malheureusement, elle sera contrainte de ranger sa Ferrari sur le bord de la piste à seulement 40 minutes du terme, boîte de vitesses cassée. C’est une terrible désillusion pour Sarah Bovy et ses coéquipières qui avaient jusque-là réalisé une saison excellente pour la première de cette catégorie Gold en GTWC.

Les Iron Dames peuvent malgré tout se consoler car elles obtiennent le titre de vice-championnes, tout en s’assurant la sympathie générale aussi bien dans le paddock que dans le public. Elles tenteront de terminer à une autre position de choix en ELMS, à Portimao dans deux semaines.