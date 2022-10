Cyclisme : Guillaume Daix s'impose deux fois en solo en un week-end

Il a d'abord gagné samedi, à Orroir. Avant de se montrer le plus costaud à Quaregnon, sur une épreuve très relevée, puisqu'il s'agissait d'une manche de la Coupe de Belgique. "S amedi, à Orroir, j'ai gagné après une longue échappée en solitaire de trente-cinq kilomètres. Cela m'a mis en confiance pour l'épreuve de dimanche. Je me suis dit que je savais le faire, que je pouvais tenir en solo."

Dimanche, il se montre dès lors attentif dans la première partie de la course. "Elle est vraiment partie très rapidement, poursuit le grand frère de Camille, cycliste elle aussi. Quand il y a eu un petit moment de calme, je me suis dit qu'il fallait y aller, tenter quelque chose. C'était un peu un pari."

Il sort avec un autre coureur, qui ne parvient pas à suivre le rythme de Guillaume Daix. "Je me suis retrouvé seul en tête, avec peu d'avance sur le peloton. Il y avait une longue ligne droite avec du vent de côté, dans laquelle je perdais toujours du temps. Mais il y avait aussi heureusement un secteur pavé et une bosse, deux endroits du parcours dans lesquels je pouvais reprendre un peu d'avance. Cela a quand même été très serré à la fin. J'ai vraiment tout donné pour résister, je ne voulais pas avoir fait tout ça pour rien ! M'imposer sur un interclubs de cette façon, c'était magnifique !"

L'émotion était d'ailleurs forte quelques secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. "J'en ai pleuré, poursuit Guillaume Daix. Ce succès représente beaucoup pour moi. L'an passé, je ne terminais pas les grandes courses… Alors que cette année, j'y obtiens des résultats. Et j'y joue la victoire" Ce qui souligne sa progression cette saison. "Et cela me met en confiance pour Affligem." Un autre interclubs, prévu ce week-end, pour clôturer la saison.