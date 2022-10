Vaux-Borset s’est donné une semaine de répit supplémentaire

En cas de défaite la semaine dernière, les heures du coach auraient été comptées. "C’est toujours plus facile de changer un seul homme plutôt que quinze joueurs. Le groupe a de toute façon toujours été derrière Fred", indiquait Tony Hart à la fin du match contre Strée B. Il y a une semaine, le coach et ses joueurs se sont en effet penchés sur l’avenir.

"Je voulais savoir si je pouvais toujours compter sur mes gars, sans quoi je serai parti", confie le T1 valborsetins. De démission, il n’en sera finalement pas (encore) question. "Je ne suis pas du genre à laisser tomber une équipe comme ça, surtout quand le groupe est derrière moi", reconnaît Frédéric Bellucci.

Le succès des Verts dimanche dernier, le troisième cette saison, aura surtout permis à Vaux-Borset de retrouver de la confiance, même si tout ne fut pas parfait. "J’avais dit à mes gars que la victoire était obligatoire, peu importe la manière", glisse le T1 qui a été entendu.

On reste cependant prudent dans les rangs villersois. D’abord parce que la machine est toujours quelque peu enrayée. Le bilan de 8 sur 24 en atteste, tant Vaux-Borset manque de régularité. "Ce n’est pas encore alarmant parce que, dans cette série, tout le monde peut battre tout le monde mais Vaux-Borset ne peut plus se permettre de perdre des plumes en cours de route. Le Top 5 reste notre objectif et je suis persuadé qu’on va l’atteindre", analyse Frédéric Bellucci.

Un nouveau test se profile déjà pour les Verts qui se rendent à Jehay B ce week-end. Une défaite et le château de cartes s’écroulerait (déjà). Mais, ça, personne n’ose l’imaginer à Vaux-Borset.