Franquin explose les Hutoises

Une rencontre qui allait directement aussi être marquée par le manque de réussite de locales peinant à trouver le cercle après 10 minutes inaugurales équilibrées (17-18). Exceptionnellement sans l’apport points de Crelot ni Bastin, tout se compliquait alors. Seule A. Marteau semblait alors en mesure de tenir la tête des Mosanes hors de l’eau. Inscrivant les 8 points locaux sur le 2e quart, l’ailière arrivait à limiter la casse même si, côté visiteur, les 9 de Franquin et le panier de Humblet permettait de faire +4 au "time" de cette rencontre terriblement fermée. "À la pause, on a décidé de lancer Baggio dans la bagarre et cela a changé la donne ", expliquait Mike Dekeyser. "Elle a un peu diminué la domination du jeu intérieur adverse et a montré qu’elle était bien de retour, ce qui est la bonne nouvelle. Défensivement, les filles ont tout donné, n’encaissant plus que 20 points en 2e période, ce qui est évidemment positif. Maintenant, on n’a pas réussi à mettre la balle dedans. Sans nos marqueuses habituelles, trop de joueuses sont restées timorées et avec un impact offensif trop faible. "

Suspense jusqu’au bout…

Néanmoins, grapillant point par point, les locales voyaient A. Marteau mettre une bombe pour rappliquer à 2 unités. Mais pas moyen de faire mieux et de se forger une balle de match. Une nouvelle défaite à domicile rageante. "On commet plus de 20 pertes de balle, c’est la clé de cette rencontre que nous aurions pu gagner ", soufflait d’ailleurs Mike Dekeyser.

QT : 17-18, 8-11 (25-29), 10-7 (35-36), 12-13.

HUY : Renard 2, Crelot 4, Marteau A 21, Bertrand 0, De Carvalho 0, Sylla 0, Goffinet 0, Marteau L 6, Ronveaux 5, Bastin 3, Baggio 4.