Victoire impérative pour Amay chez la lanterne rouge

Un adversaire que les Noirs avaient déjà rencontré et facilement écarté en 32e de finale de la Coupe de Belgique en ouverture de saison (32-19). "Cela reste pour autant un match important, nous l’a confirmé le coach Thierry Herbillon la semaine passé . On sait que Flémalle n’a pas une équipe construite pour la division et, pour les avoir vus lorsqu’ils ont rencontré Lebbeke, il y a déjà des joueurs absents. Mais on doit rester attentif et ne pas prendre ce match à la légère surtout avec la semaine qui nous attend."

Même si le coach a eu une semaine pour travailler, voir certains joueurs récupérer de blessures ou être enfin présents, il avait, lui, d’autres soucis puisqu’il a dû subir une opération chirurgicale dite de routine mais tout de même importante. Victime d’une fibrose ventriculaire, on lui a placé ce mardi un défibrillateur afin de réguler son arythmie. Espérons dès lors que son groupe ne jouera pas trop avec ses émotions sur le parquet flémallois.

HC AMAY: Saghir, Pucci E., Brialmont, De Cecco, Khaldi, Mollate, Pagnoul, Tillière, Thirion, Pucci M., Tzenoff, Desthexe, Philouze, Vieira.