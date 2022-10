Un Huy conquérant arrache sa première victoire

Car cette victoire, elle s’est construite tout au cours de la rencontre. Après plusieurs situations chaudes, dont un poteau sur une frappe d’Arthur Reynders, son frère, Louis, centre en force dans le cercle. Corentin Gevers intercepte la balle, feinte le gardien et frappe instantanément pour ouvrir le score. Mais cette avance est de courte durée. Après trois penalty corners sauvés miraculeusement, les Hutois vont craquer sur le 4e PC de Wolvendael, qui égalise juste avant la fin du premier quart.

Mieux dans les sorties de défense, Huy ne se décourage pas et, comme pour le premier but inscrit, reprend l’avance peu après la mi-temps. Bien servi par A.Reynders, l’éternel, mais immense par ses courses, De Sauvage inscrit le 2-1. On pense alors que Huy va s’imposer tranquillement mais la fragilité de ce début de saison se paye à l’entrée du quatrième quart. Stainer, isolé en entrée de cercle, ne se fait pas prier et égalise une nouvelle fois. Mais contrairement aux semaines précédantes, les jeunes Hutois ne vont pas gamberger. À peine 60 secondes plus tard, A.Reynders s’offre un solo dans la défense bruxelloise et centre pour Gevers qui ne se fait pas prier pour pousser la balle au fond.

Huy exulte, Wolvendael s’énerve et Arthur Reynders, sur un nouveau centre de De Sauvage, vient clôturer une performance XXL et un après-midi grisâtre dans le ciel mais bien éclairée sur le terrain par les multiples reconversions hutoises. Huy n’est plus malade, non, mais bien en voie de guérison comme aime le dire un Benoit Baseil bien fier de la performance de ses jeunes troupes.

Arbitres: Jean-Louis Lamy et Didier Dockier.

Buts: Gevers (1-0, 8e), Decarpentrie (1-1, 14e), De Sauvage (2-1, 33e), Stainer (2-2, 49e), Gevers (3-2, 50e), A.Reynders (4-2, 53e).

HUY: De Cock, Destexhe, Trémouroux, Lemaire, B.Kaesmacher, L.Reynders, Rycken, A.Reynders, Radoux, Gevers, De Sauvage, Chavanne, Deval, M.Kaesmacher, Dechesne.

WOLVENDAEL: Stainier, Masson, Saey, Moiny, Wyckmans, Parys, Michiels, Decarpentrie, Vranckx, Horsmans, Stainier, B.Wyckmans, Henquet, Jacquier, Saerens, Dubail.