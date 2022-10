Avec les autres absents, certains préservés pour le match de Coupe à Sprimont, et du T1, opéré et remplacé par le président Destexhe, Amay a mis du temps pour rentrer dans le match. Après un début un peu compliqué (4-6, 10e) les Mosans ont pris l'ascendant, permettant au coach de service de faire tourner le banc et atteindre la pause à 10-19.

Même scénario en seconde période où les Mosans ont géré, fait tourner pour atteindre plus douze à la quarantième (12-24) et, in fine, avoir un bon entraînement pour le match de Coupe de ce mercredi. Une victoire qui fait également du bien au classement.

Arbitres: Cutaia - El Harak.

Évolution du score (par 10'): 4-6, 7-12, 10-19, 12-24, 17-26, 21-37.

ROC FLEMALLE: gardiens Neys (30') et Mausan (30'), Marino 3, Leseur 3, Lemaire (2x2') 1, Kretels 1, Mourlay 0, Del Rio 6, Thonon 2, Eubelen 3, Gabiam (2') 1.

HC AMAY: gardien: Pucci (60') ; Brialmont -, Agnello -, De Cecco 4, Destexhe 2, Mollate (2') 0, Pagnoul 0, Philouze 9, Pucci 4, Tilliere 4, Tzenoff 2, Vieira 6, Khaldi 4.