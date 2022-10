Retour en terres connues pour l’ancien thisnois «Nando» Lourenço De Almeida

Le résultat, quant à lui, n’était guère en faveur des Patronnés. "C’est toujours difficile de perdre contre son ancien club, sourit celui qui a également porté les couleurs de Faimes. Même si on repart d’ici avec une défaite, on ne peut que se féliciter de l’ambiance extraordinaire présente. Au fond, c’est une bonne rivalité. Rien qu’en regardant nos accolades d’après-match, on ne peut que se satisfaire de ce climat amical. On se charrie, mais on s’apprécie et on se respecte. "

Et pourtant, cette décision de rejoindre Lensois n’a pas été facile à prendre. "Cela n’a pas été simple de quitter Thisnes, narre le milieu de terrain. J’y ai passé cinq belles années. Puis, avec le manque de temps de jeu, qui était totalement compréhensible au vu de la qualité des autres médians, j’ai souhaité trouver un nouveau port d’attache. J’ai alors contacté Patrick (NDLR: Bonomi), pour savoir s’il y avait la possibilité de les rejoindre. Pendant plusieurs saisons, c’est lui qui essayait de m’avoir dans son noyau et dernièrement, j’ai craqué et je l’ai averti de cette envie de changement."

Passer du Noir au Rouge fut une étape importante pour le nouveau patronné. "À mon âge, je voulais prester un maximum de minutes car je sais que je suis encore en forme." Lensois n’est cependant pas inconnu à Nando. "Je n’y ai jamais joué. En revanche, j’ai déjà évolué aux côtés de certains joueurs du groupe. Je savais donc où je mettais les pieds."

Outre son retour à Thisnes, le numéro 30 fut l’auteur d’un match plein. Il a montré à toutes les personnes présentes les qualités qui le définissent tant: vista, vision du jeu, technique et bien d’autres. Cette rencontre restera sans doute gravée dans sa mémoire ainsi que dans les annales hannutoises.