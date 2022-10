Momalle n’est plus qu’à une victoire de la tranche

Momalle a réalisé une superbe opération en s’imposant à Flémalle sur le plus petit score au terme d’une rencontre qu’il a gérée avec beaucoup de maturité, à la grande satisfaction de son entraîneur. « J’ai beaucoup aimé l’implication collective de mes joueurs tant offensivement que défensivement ainsi que la grosse solidarité dont ils ont fait preuve dans les duels, analysait Christophe Desmedt. Sur nonante minutes, nous en avons eu plus de quatre-vingt à notre compte et c’est Momalle qui s’est créé le plus grand nombre d’occasions. Heureusement, un seul but a suffi. Était-ce le bon moment pour rencontrer Flémalle ? Sans doute oui vu les remous qui n’ont pas manqué de secouer les Flémallois suite au départ de leur coach. »