Martin de Liamchine, de retour à Hannut : "Un vrai régal"

Dès lors, le distributeur a eu un discours clair avec le coach Bisschop. "Il m’a dit qu’il ferait appel à moi si le groupe en avait besoin, mais que je ne devais m’attendre à rien. Maintenant, Virgil Materne était blessé et nous voulions le préserver pour ne pas risquer une aggravation. J’ai donc eu ma chance assez rapidement dans le match et cela m’a évidemment fait plaisir. C’était vraiment bien et mes sensations sont rapidement revenues. "

Après l’élimination surprise en Coupe provinciale la semaine dernière, Hannut a été malmené dans ce derby contre des Villersois touchant la victoire du bout de doigts. Mais Martin de Liamchine était là et il a boosté les Verts. Et de quelle manière ! Deux lancers pour finir le premier quart puis deux bombes pour résister à l’envolée des Villersois avant un dernier quart où les Hannutois allaient arracher la victoire. Le revenant a ainsi terminé la rencontre avec 18 points et compteur et a été accueilli les bras ouverts par ses coéquipiers. "C’était vraiment bien de retrouver mes amis et ils ont directement eu confiance en moi. On a réussi à rester unis pour aller chercher cette victoire en équipe. Ce fut un vrai régal de rejouer à leurs côtés et de pouvoir les aider dans le jeu." Plaisir, sans aucun doute, partagé par ses coéquipiers.