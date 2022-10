Si les Amaytois n’ont gagné que leur match d’ouverture du championnat, ils sont parvenus à ramener trois partages de leur sortie. De quoi, au vu des performances des autres clubs actuellement, conserver un rythme qui devrait assurer le maintien aux gars de Grégory Dufer.

Braives: la finition encore et toujours

Les Sang et Or s’estimant lésés par l’arbitrage, on en oublierait presque qu’ils ont, encore une fois, trop galvaudé devant le but adverse. "On rate beaucoup notamment en début de match. Lorsqu’on fait 0-2, on a déjà eu plusieurs grosses occasions" détaillait Jofray Hella.

Burdinne: Piccart a « une équipe sur le flanc »

Les Burdinnois n’en finissent plus de manger leur pain noir. "Nous sommes dans le dur. J’espère rapidement bénéficier du retour de certains blessés car là, mon équipe est sur le flanc" appuyait le coach qui bénéficiera cette semaine du retour d’Endy Mathieu, touché aux ligaments croisés la saison passée.

Huy B: un banc aussi fort que le onze

Dominés en début de match en terres burdinnoises, les Hutois ont su reprendre le dessus avant d’assommer leur hôte en fin de rencontre. "Mon banc fait encore la différence. Ceux qui montent au jeu sont aussi forts que ceux qui sortent" se satisfaisait Manu Gorissen.

La Clavinoise: des tests peu concluants

Lassé de voir les siens incapables de concrétiser leurs occasions, Gilbert Rentmeister avait entrepris la recherche d’un avant-centre. "Nous avons eu plusieurs joueurs. Néanmoins, seul un pouvait convenir." Mais la solution pourrait bien venir en interne en témoigne les deux buts à Seraing. "Peut-être que l’animation du groupe actuel peut changer quelque chose" concluait l’entraîneur.

Ouffet: pas de pommes pourries chez les Orange

Vainqueurs au courage face à Verlaine B, Manu Wilmet et ses gars étaient fiers. "C’est la preuve qu’un groupe soudé, c’est important. J’ai besoin de joueurs qui jouent ensemble" martelait l’entraîneur ouffetois. Chose qu’Axel Gendebien, remplaçant n’ayant pas voulu échauffer. Le gardien n’avait apparemment pas compris.

Seraing Athlétique: la colonne de gauche en vue

Les Sérésiens ne doivent maintenant leur présence dans la colonne de droite qu’à une différence de buts défavorable par rapport à Templiers. "Oui, nous nous rapprochons de la colonne de gauche" se satisfaisait Adolphe Tohoua.

Templiers-Nandrin: Sougnez « Important de conserver la 8e place »

Avec leur succès chez les Stadistes, les gars de Pierre Sougnez conservent leur 8e place au classement. "C’était un match important pour rester à cette position" argumentait l’ancien joueur de Momalle notamment.

Verlaine B: désormais relégables

Avec le succès de Huccorgne, les Taureaux se retrouvent dans la zone rouge en 15e position. Mais que les supporters verlainois se rassurent. À pareille époque la saison dernière, l’équipe de Pedro Gomez ne comptait que quatre unités de plus avant d’en engranger 38 sur les 22 rencontres restantes.

Waremme B: Paquet: « Le beau jeu ne fait pas tout »

Si les jeunes Wawas veulent confirmer leurs capacités, ils devront gagner davantage de duels. « Il va falloir durcir notre style. Le beau jeu ne fait pas tout » nuançait Romain Paquet.