Humblet (Comblain): « Je voudrais des machines »

Avec une défaite le week-end dernier, Lommel sera sur le qui-vive alors que les Comblinois vont tenter de préserver leurs 5 points d’avance. Après la grosse victoire contre Sprimont, le coach Humblet en voulait encore plus. "Je sais que ce comportement est humain mais j’aimerais tellement que mes joueurs soient des machines. Après notre première période impressionnante où l’on met 25 points à l’adversaire, j’aimerais que l’on continue de la sorte, que l’on joue toutes les possessions comme si c’était une balle de match. Mais on se relâche, je vois des gens sourire et des erreurs se produire. C’est humain, je sais, mais si nous arrivions à jouer tout le temps de la même manière, peu importe qui est sur le terrain et quel est le sport, nous serions redoutables."

Un vœu que tous les coachs font évidemment mais qui témoigne bien de la volonté et de l’ambition d’un groupe qui ne doit pas se contenter de gagner un match, mais de les enchaîner. "Le travail de quelques actions supplémentaires pourrait permettre d’être encore plus performants et de nous tirer de certains mauvais pas si cela s’avère nécessaire dans le futur", termine Ludo Humblet, plus motivé que jamais.