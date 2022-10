Double buteur dimanche, Baucamp a mis fin à 55 matchs de disette

Car Sebastien Baucamp n’était pas censé reprendre. L’ancien milieu de Couthuin, Burdinne ou encore Engis ne s’est pas préparé durant l’avant-saison ni même depuis le début de celle-ci mais a joué une bonne heure de jeu, avec succès. D’ailleurs, cela faisait 55 matchs, passés sur le pré ou devant son petit banc, et un but à Ocquier sous les couleurs d’Engis que l’entraineur-joueur n’avait plus défloré la marque. Évidemment, avec une telle prestation, couronnée tout de même d’une défaite 3-5 face à Crisnée, on peut se poser la question de savoir si cette exception ne va pas devenir une habitude. "Je ne sais pas encore. Le gros souci est le manque de joueurs actuellement. Entre le travail, les vacances et les blessures, je ne sais pas faire grand-chose car nous sommes en troisième provinciale. Tout ce que je sais, c’est que je suis cassé d’avoir joué une heure (rires). Après, ce n’est pas normal que la différence se fasse via l’entraîneur."