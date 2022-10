Comme Stockay, Simon Libert monte en puissance

Parmi les satisfactions de la rencontre, notamment, Simon Libert. Coupable sur le but qui avait permis à Hamoir d’égaliser il y a quelques semaines, le défenseur central de 21 ans a été sûr dans le Brabant samedi passé, intervenant à propos et restant calme. "Je m’en suis voulu pour cette erreur face à Hamoir, dit-il. Mais je peux vous garantir que ce sera la première et la dernière fois que ça arrive et m’arrive cette saison. Mais comme mon équipe, je suis jeune. Et il faut nous laisser du temps. Là, je sens, on sent qu’on progresse tous. D’ailleurs, je laisse ça derrière et j’avance, une fois encore comme tout le monde. Sinon, si on fait trop une fixation là-dessus, on ne progressera jamais, je crois. "